Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'de haşere ilaçlaması sonrası zehirlenen bebeğin ölümüyle ilgili iki şüpheli tutuklandı.

15.11.2024 23:05
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İzmir Konak'ta bir bebeğin yaşamını yitirdiği ilaçlama olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek zehirlenerek yaşamını yitirmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar da hastanelik olmuştu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet görevlilerince yapılan çalışmalarda, ikamette ilaçlamayı yapan Ziraat Mühendisi B.Ö.'nün insan sağlığına zararlı ilaç kullandığı, olayın bu nedenlemeydana geldiği anlaşıldı.

İlaçlamayı yapan mühendis B.Ö., yardımcı olan E.G. ve aracılık eden E.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden aracılık eden E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Sorumsuzlar sizi zehirlediler yavruyu 3 0 Yanıtla
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