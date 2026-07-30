Bebeğini Çöpe Bırakan Baba Tutuklandı - Son Dakika
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Bebeğini Çöpe Bırakan Baba Tutuklandı

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11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı iddiasıyla O.D. tutuklandı, çocuklar koruma altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve karısını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

O.D'nin, 11 aylık kızı E.R.D'yi çöp konteynerine bıraktığı ve karısını darbettiği yönündeki şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, firari zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, vücudunda darp izleri bulunması üzerine hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolleri yapılan 11 aylık bebek ile ailenin 2 yaşındaki diğer çocuğunun koruma altına alındığı öğrenildi.

Akyazı ilçesinde ikamet eden İ.D. (19), 27 Temmuz'da, iki aydır ayrı yaşadığı kocası O.D'nin (21) 11 aylık kızı E.R.D'yi çöp konteynerine bıraktığı ve kendisini darbettiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Anne İ.D. karakoldaki ifadesinin ardından salıverilmiş, vücudunda darp izleri tespit edilen bebek E.R.D. ise tedbir amaçlı hastaneye götürülmüştü.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebeğini Çöpe Bırakan Baba Tutuklandı - Son Dakika

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