Bebek Ankara\'ya ambulans uçakla sevk edildi

Tokat'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 18 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, ekiplerce ambulans uçağa nakledildi.
Bebek, daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
