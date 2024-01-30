15:31 •
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli•
BOLU'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Asır'ın da kullanıldığı aramada, otobüsün bagajında, çuvalın içerisindeki bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi. Kutunun sahibi yolcu, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bebek maması kutusuna gizlenmiş esrar ele geçirildi - Son Dakika