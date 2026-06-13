Bebek Ölümü Olayı 16 Yıl Sonra Aydınlatıldı - Son Dakika
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Bebek Ölümü Olayı 16 Yıl Sonra Aydınlatıldı

13.06.2026 11:25
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Bakan Gürlek, 2010'daki bebek ölümünün Sağlık Bakanlığı verileriyle aydınlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'da 2010'da meydana gelen faili meçhul bebek ölümünün, Sağlık Bakanlığının topuk kanı verileriyle yapılan çapraz sorgulama sayesinde 16 yıl sonra aydınlatıldığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele aldığını vurguladı.

İlgili cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesinin kaldırıldığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"2010'da Manisa'da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur. Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

İçişleri Bakanlığıyla kurulan koordinasyon, adli birimlerin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerinin saha çalışmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olayın aydınlatıldığını bildiren Gürlek, şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığını aktardı.

Bakan Gürlek, "Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Yerel Haberler, Akın Gürlek, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Manisa, Güncel, Gürlek, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek Ölümü Olayı 16 Yıl Sonra Aydınlatıldı - Son Dakika

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