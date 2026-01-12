Bebek Oteli'nin Kaçak Eklentileri Yıkıldı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) Beşiktaş'taki Bebek Oteli'nin kaçak eklentileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde yıkıldı.

İBB, Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yer alan yapılara yönelik denetimlerini ve uygulamalarını mevzuat çerçevesinde sürdürüyor. Bu kapsamda Beşiktaş ilçesindeki Bebek Otel'de yapılan incelemelerde, yapı üzerinde mevzuata aykırı eklenti ve uygulamalar tespit edildi. Söz konusu aykırılıklar üzerine yasal süreç başlatıldı.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından yapı tatil tutanağı düzenlendi, encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı. Hukuki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, İBB Hukuk Müşavirliği'nin itirazı sonucu kaldırıldı ve karar kesinleşti.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından encümen kararı doğrultusunda yapının ön cephesinde ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler sabahın erken saatlerinde kaldırıldı. Otelin ismi, son zamanlarda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla da anılıyor.