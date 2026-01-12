Bebek Oteli'nin Kaçak Eklentileri Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bebek Oteli'nin Kaçak Eklentileri Yıkıldı

12.01.2026 10:56  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'taki Bebek Oteli'nde mevzuata aykırı tespit edilen eklentileri yıktı. Yapı üzerindeki yasadışı uygulamalarla ilgili yasal süreç tamamlandı ve yıkım işlemi sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) Beşiktaş'taki Bebek Oteli'nin kaçak eklentileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde yıkıldı.

İBB, Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yer alan yapılara yönelik denetimlerini ve uygulamalarını mevzuat çerçevesinde sürdürüyor. Bu kapsamda Beşiktaş ilçesindeki Bebek Otel'de yapılan incelemelerde, yapı üzerinde mevzuata aykırı eklenti ve uygulamalar tespit edildi. Söz konusu aykırılıklar üzerine yasal süreç başlatıldı.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından yapı tatil tutanağı düzenlendi, encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı. Hukuki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, İBB Hukuk Müşavirliği'nin itirazı sonucu kaldırıldı ve karar kesinleşti.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından encümen kararı doğrultusunda yapının ön cephesinde ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler sabahın erken saatlerinde kaldırıldı. Otelin ismi, son zamanlarda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla da anılıyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Bebek, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek Oteli'nin Kaçak Eklentileri Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:28:39. #7.11#
SON DAKİKA: Bebek Oteli'nin Kaçak Eklentileri Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.