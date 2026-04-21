Bebeklerin Temel İhtiyaçları, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, dar gelirli ailelerin bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği "El Bebek Gül Bebek" projesi kapsamında 6-12 aylık bebeği bulunan vatandaşlara, bebek bakım ürünlerinin yer aldığı ücretsiz destek paketleri dağıtılmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan destek paketlerinde, bebeklerin günlük bakımında ihtiyaç duyulan çeşitli ürünler yer alıyor. Proje kapsamında dağıtılan paketler, özellikle ekonomik zorluk yaşayan aileler için önemli bir destek olurken, bebeklerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümesine katkı sağlamayı da amaçlıyor. Bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan ücretsiz destek paketleri içerisinde bebek bezi, mama, ıslak mendil, pişik kremi ve şampuan gibi ürünler bulunuyor. Destek paketleri, 6-12 aylık bebeği bulunan dar gelirli vatandaşlara 6 ay boyunca her ay düzenli olarak ulaştırılıyor.

"2020 yılından bugüne kadar 56 bin paketi, bebeklerimize ve ailelerine ulaştırdık"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Selime Canlı, Büyükşehir olarak toplumun her kesimine dokunan hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirterek, "13 ilçemizde, asgari ücret ve altı gelire sahip ailelerimizin 6-12 aylık bebekleri için 'El Bebek Gül Bebek' paketini sunuyoruz. Bu ücretsiz destek, bebeğimiz 6 aylık olduğunda başlıyor ve 12 aylık olana kadar her ay düzenli olarak devam ediyor. Bu projeyi hayata geçirirken en büyük önceliğimiz, bebeklerimizin sağlığı ve konforu. Bu nedenle tüm ürünleri titizlikle seçtik" dedi.

Projeyle, çok sayıda dar gelirli aileye ulaştıklarını belirten Canlı, "2020 yılından bugüne kadar 56 bin paketi, bebeklerimize ve ailelerine ulaştırdık. Başvurularımız 'mersin.bel.tr' adresi ve TEKSİN mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Bu destekten yararlanmak isteyen anne ve babaların, bebekleri 6 aylık olduğunda; kendi sigorta dökümleri ile bebeğin kimliğinin ön ve arka yüzünü sisteme yüklemeleri yeterli. Bu işlemin ardından aileler ücretsiz destek paketlerini, kendilerine en yakın Mahalle Mutfağı'ndan 6 ay boyunca her ay düzenli olarak alabilirler" diye konuştu.

"Hiç kimse kapımızı çalmazken, Büyükşehir'in 'ben buradayım' demesi çok güzel"

Projeden yararlanan 2 çocuk annesi Feride Altaş, ilk bebeğinde de Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz destek paketlerinden faydalandığını belirterek, "Ekonomik olarak ailelere çok güzel bir destek. Büyükşehir Belediyesi'nin annelerin ve çocukların yanında olması, böyle günlerde kapımızı çalması çok kıymetli. Hamilelikten itibaren zaten zorlu bir ekonomik sürecin içerisine giriliyor. Bu paketler de ekonomik olarak aileyi rahatlatıyor. Hamileliğimde de Büyükşehir'in 'Hamile Bakım Sütü' desteğinden, doğum yaptığımda 'Hoş Geldin Bebek' paketinden yararlandım. Bence bu, ailelere çok güzel bir destek. Bir bebeğin daha anne karnındayken yararlanabileceği bir destek. Bunu destekliyorum ve bütün annelerin bilmesi için çevreme öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Sunulan desteğin manevi değerinin de olduğunu sözlerine ekleyen Altaş, "Bir çocuk dünyaya geliyor. Hiç kimse kapımızı çalmazken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'ben buradayım' demesi, bence çok güzel bir şey. Paketin içerisindeki ürünler de gayet yeterli. Bebeğimin temel ihtiyaçlarının hepsini karşılıyor" diye konuştu.