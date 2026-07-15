Becirovic: Türk halkı ve Erdoğan demokrasiyi korudu - Son Dakika
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Becirovic: Türk halkı ve Erdoğan demokrasiyi korudu

15.07.2026 16:20
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasiyi koruduğunu belirtti. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi ziyaret eden Becirovic, demokratik değerleri savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet yönetiminin demokrasiyi koruduğunu ifade etti.

Becirovic, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi ziyaret etti.

Büyükelçilik binasında Akseki tarafından karşılanan Becirovic, Büyükelçiliğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve hatıra defterini imzaladı.

Becirovic, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, demokratik kurumların karşı karşıya kalabileceği tehditleri gösterdiğini belirtti.

Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet yönetiminin, darbe girişimine karşı koyarak demokrasiyi koruduğunu ifade eden Becirovic, Bosna Hersek'in o dönemde Türkiye'ye ve Türk halkına güçlü destek verdiğini hatırlattı.

Demokratik yollarla seçilmiş kurumlara yönelik her türlü tehdidin bölgesel güvenlik ve uluslararası istikrar açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Becirovic, Bosna Hersek'in demokratik değerler, hukukun üstünlüğü ve siyasi diyalog ilkelerini savunmaya devam ettiğini kaydetti.

Becirovic, "Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersek'in kanıtlanmış dostudur." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin barış, güvenlik ve ekonomik kalkınmayı destekleyen modern ve müreffeh bir ülke olarak ilerleyişini sürdürmesini temenni etti.

Akseki ise AA muhabirine, Becirovic'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini göstermek için ziyarete geldiğini söyledi.

Becirovic'in, Türkiye'nin terör örgütleri ve FETÖ ile mücadelesine verdiği desteği bir kez daha ifade ettiğini aktaran Akseki, "Bu desteği artarak devam ettireceklerini söylediler." dedi.

Kaynak: AA

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