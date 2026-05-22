Bedensel Engelli Gençten Askeri Araçlar Sergisi

22.05.2026 15:03
Seferihisar'da bedensel engelli Şendoğan Ege Katmerci, askeri araç maketlerini sergiledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki bedensel engelli Şendoğan Ege Katmerci, çocukken toplamaya başladığı askeri araçlara ait maketleri sergiyle beğeniye sundu.

Nörofibromatoz hastalığı nedeniyle 2011 yılında ameliyat geçiren Katmerci, zaman içinde hareket kabiliyetini yitirdi.

Katmerci, tedavi sürecinde Türk Yıldızları gösterisinden etkilenerek askeri havacılığa ilgi duymaya başladı. Bu nedenle yıllar boyunca birçok askeri birliği ziyaret eden Katmerci, askeri personel tarafından kendisine hediye edilen savunma sanayisi ürünlerinin maketlerini biriktirmeye başladı.

Maket koleksiyonu 15 yılda 55 parçaya ulaşan Katmerci, EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın yapıldığı tarihlere denk gelecek şekilde sergi düzenledi. Sergide savaş uçakları, gemiler, denizaltılar, tanklar, füze sistemleri, insansız hava araçları ve çeşitli mühimmatın maketleri bulunuyor.

Sergi, tatbikat kapsamında Seferihisar'da bulunan yabancı askeri personelin de görmesi için ilçedeki otelde açıldı.

"Benim tedavim onlar oldu"

Şendoğan Ege Katmerci, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ilgisinin henüz 3 yaşındayken başladığını söyledi.

Ameliyat için Ankara'ya gittiğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası kapsamında Türk Yıldızları'nın seslerini duyduğunu belirten Katmerci, "Onları görmek için hastaneden dışarı çıktım ancak bu sırada onları kaybettim. Gösteri bitti, ben de hüngür hüngür ağladım. Sonra babamla konuştuk, beni onlarla tanıştıracağını söyledi. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hava, Deniz, Kara kuvvetleri derken bugünlere geldik." diye konuştu.

Pilotlar ve komutanlarla tanışmasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Katmerci, "Benim için ayrı bir duygu oldu. Benim tedavim onlar oldu. Pilotlar ve komutanların beni mutlu edebilmek için birbirlerine yaptıkları şakalar, her şey beni çok mutlu etti. İyi ki de onları tanımışım." dedi.

Katmerci, savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirerek, "Savunma sanayimizde Türkiye, dışa bağımlılığını artık ortadan kaldırdı, çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonuna yeni maketler katmak istediğini anlatan Katmerci, özellikle ATAK 2 helikopteri ve Bayraktar TB3 insansız hava aracına (İHA) ait büyük ölçekli maketleri de koleksiyonuna katmayı arzuladığını söyledi.

"Psikolojik tedavi merkezimiz Türk Silahlı Kuvvetleri oldu"

Anne Şengül Katmerci de oğlunun ameliyat sonrası çok zorlu bir süreç geçirdiğini, Türk Yıldızları ile başlayan bağın zamanla onun yaşam motivasyonuna dönüştüğünü belirtti.

Oğlunun psikolojik olarak ayakta kalmasında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin önemli katkısının bulunduğunu vurgulayan Katmerci, "Ameliyattan sonra psikolojik tedavi görmek zorunda ama bizim psikolojik tedavi merkezimiz Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Solo Türk'e, Türk Yıldızları pilotlarına, kuvvet komutanlarımıza Ege'yi anladıkları ve yardımcı oldukları için bir anne olarak çok teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Dinçer Katmerci de Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yıllardır oğluna büyük destek verdiğini ifade ederek, "Ege, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki araç ve sistemlere karşı inanılmaz bir ilgi duyuyor. Eksik olan bazı modellerini istediğinde anında temin edildi. Bu yüzden hayata bağlılığını hiçbir zaman kaybetmedi." diye konuştu.

Kaynak: AA

