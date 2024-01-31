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Beijing, 2024 yılında daha fazla yeşil alan oluşturmayı hedefliyor

Beijing, 2024 yılında daha fazla yeşil alan oluşturmayı hedefliyor

Beijing Belediyesi, 2024 yılında kent sakinlerinin yüzde 91'inin 500 metre yarıçapı dahilindeki parklardan ve küçük yeşil alanlardan yararlanmasını sağlamak için daha fazla yeşil alan oluşturmayı planlıyor. 2024'te 666,67 hektar alanın ağaçlandırılması ve 200 hektar daha yeşil alan eklenmesi hedefleniyor. Ayrıca, 15 eğlence parkı, kent ormanı ve 50 mini park ve küçük yeşil alan daha eklenecek. Beijing, ormanlar ve kentsel yeşillikler sayesinde yıllık 9,2 milyon ton sera gazı emisyonunu absorbe etmiştir.

31.01.2024 13:56
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BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Beijing 2024 yılında, kent sakinlerinin yüzde 91'inin 500 metre yarıçapı dahilindeki parklardan ve küçük yeşil alanlardan yararlanmasını sağlayacak şekilde daha fazla yeşil alan oluşturmayı hedefliyor.

Beijing Belediyesi Ormancılık ve Parklar Bürosu'nun kısa süre önce tamamlanan çalışma konferansı sonrası büro başkanı Gao Dawei'nin yaptığı açıklamaya göre, Beijing'de 2024 yılında 666,67 hektar alanın ağaçlandırılması ve kente 200 hektar daha yeşil alan eklenmesi planlanıyor. Gao ayrıca Beijing'in ormanlarla iç içe bir bahçe kenti olmak için çaba göstereceğini söyledi.

Konferansa göre 2024'te Beijing'in yeşil alanlarına 15 eğlence parkı ve kent ormanı ile 50 mini park ve küçük yeşil alan daha eklenecek.

Öte yandan Beijing şu anda çeşitli türlerde 1.065 parka ev sahipliği yapıyor ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı 16,9 metrekare.

Geçen yılın sonunda Beijing, yüzde 44,9'luk bir orman alanına ve yüzde 49,8'lik bir kentsel ağaçlandırma alanına ulaşmıştı. Ormanlar ve kentsel yeşillikler tarafından yutulan sera gazı emisyonu miktarı yıllık 9,2 milyon tona ulaştı.

Kaynak: Xinhua

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