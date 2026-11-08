Beijing, 7. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış törenine cumartesi günü ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Beijing, 7. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış törenine cumartesi günü ev sahipliği yaptı

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Beijing, 7. Dünya Medya Zirvesi\'nin açılış törenine cumartesi günü ev sahipliği yaptı
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Xinhua'nın haberine göre 7. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış töreni cumartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi. Tören, zirvenin Beijing'deki açılış etkinliği olarak düzenlendi.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış töreni cumartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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