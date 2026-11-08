Beijing, 7. Dünya Medya Zirvesi\'nin açılış törenine cumartesi günü ev sahipliği yaptı

Beijing, 7. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış törenine cumartesi günü ev sahipliği yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xinhua'nın haberine göre 7. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış töreni cumartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi. Tören, zirvenin Beijing'deki açılış etkinliği olarak düzenlendi.
BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- 7. Dünya Medya Zirvesi'nin açılış töreni cumartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua
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