Beijing Daxing Havalimanı İhracatta Büyüyor - Son Dakika
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Beijing Daxing Havalimanı İhracatta Büyüyor

Beijing Daxing Havalimanı İhracatta Büyüyor
28.05.2025 18:19
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Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı, 2019'dan beri 102 milyar yuan ihracat gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı, işletmeye açıldığı 2019 yılından bu yılın nisan ayına kadar toplam 102 milyar yuan (yaklaşık 14,19 milyar ABD doları) tutarında ithalat ve ihracatın gerçekleştirilmesine aracılık etti.

Beijing Gümrüğü İdaresi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre havalimanı, son yıllarda ithalat ve ihracat değerlerinde güçlü büyüme kaydederken, yıllık ithalat ve ihracat değeri 2023'te 20 milyar yuanı, 2024'teyse 50 milyar yuanı aştı. İçinde bulunduğumuz yılın ilk dört ayında havalimanı aracılığıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8'lik bir artışla toplam 16,1 milyar yuan tutarında ithalat ve ihracat gerçekleştirildi.

2019 yılından bu yana havalimanı ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki 127 ülkeyle ticari bağlantılar kurulurken, ülkelerle havalimanı aracılığıyla gerçekleştirilen kümülatif ithalat ve ihracat değeri, 56,3 milyar yuanla havalimanı aracılığıyla gerçekleştirilen toplam dış ticaret hacminin yüzde 55,2'sini oluşturdu. Ocak-Nisan 2025 döneminde havalimanının Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelerle ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 artarak 7,83 milyar yuana ulaştı.

Beijing Gümrük İdaresi yetkilisi Yu Li, havalimanı üzerinden yapılan ithalat-ihracat kargo hacminin önemli ölçüde artış göstererek 2023 yılında ilk kez 100.000 ton sınırını aştığını ve 2024 yılında 205.000 tona yükseldiğini söyledi. Bu yılın ocak-nisan döneminde bu sayı 68,000 tona ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 4,8'lik bir artış sergiledi.

Bu ayın başlarında giysi, aksesuar ve elektrikli havacılık bileşenleriyle yüklü bir Airbus A330 kargo uçağı, Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan Paris'e direkt uçuş gerçekleştirdi. Bu rota Çin-Avrupa sınır ötesi e-ticarete özel bir hava köprüsü işlevi görüyor.

Satıcı hizmetleri, tedarik zinciri optimizasyonu ve ekosistem inovasyonu şeklindeki üç temel işlevi bir araya getiren küresel bir sınır ötesi e-ticaret iş ajansının işletme müdürü, "An itibarıyla Avrupa ülkelerine hava kargosuyla yapılacak ihracat için uygun olan Çinli işletmelerle temas halindeyiz ve lojistik maliyetlerini azaltmalarına, denizaşırı siparişleri güvence altına almalarına ve Avrupa'ya açılmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Başkentin güneyinde yer alan Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı, Moskova, Londra ve Amsterdam gibi 48 kenti birbirine bağlayan bir havayolu ağı kurmuş durumda. 39 uluslararası havayolu şirketiyle çalışan havalimanı 50 uluslararası rota açmış bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İhracat, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing Daxing Havalimanı İhracatta Büyüyor - Son Dakika

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