Beijing\'de İnovasyon Hız Kazanıyor

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, kentteki (Beijing-Tianjin-Hebei) Uluslararası Bilim ve Teknoloji İnovasyon Merkezi'nin de katkısıyla son yıllarda bilimsel bulgular ve araştırma bulgularının ticari ürünlere dönüştürülmesine hız verdi. Kentin kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirildiği Fengtai bölgesinde yer alan çok sayıda teknoloji şirketi, üretilen prototipleri tatbiki ürünlere dönüştürme çalışmaları yürütüyor.