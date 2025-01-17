Beijing'de İnsansı Robotlar Yarı Maratonda Koşacak - Son Dakika
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Beijing'de İnsansı Robotlar Yarı Maratonda Koşacak

Nisan'da Beijing'de insansı robotlara yönelik yarı maraton düzenlenecek, dünya genelinden katılımcılar davet edildi.

17.01.2025 11:17
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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de insansı robotlara yönelik bir yarı maraton düzenlenecek. Nisan ayında düzenlenmesi planlanan bu ilginç etkinlik, hızla ilerleyen robot teknolojilerinin sınandığı bir test olacak.

Beijing Ekonomik Teknolojik Kalkınma Bölgesi İdari Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre tüm dünyadaki robot kulüplerine açık olan yarışmaya artık insansı robotlar da davet ediliyor.

Saatte ortalama 10 kilometre hızla hareket edebilen insansı robot "Tiangong" da yarışmada koşacak. Çin'in Somutlaştırılmış Yapay Zeka Robotik İnovasyon Merkezi tarafından tasarlanan tam boyutta bir robot olan Tiangong, geçtiğimiz kasım ayında Beijing'deki Yizhuang Yarı Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktalarında katılımcılarla birlikte koşmuştu.

Çin'in insansı robotlarının atletik yetenekleri hızla gelişiyor. Geçen yıl ekim ayında Beijing merkezli RobotEra tarafından geliştirilen bir robot modeli, Çin Seddi'ne tırmanarak farklı arazi türlerinde dengesini ve gücünü sergilemişti.

Öte yandan Çinli bir ekip, bu hafta 100 metreyi 10 saniye içinde koşabilen bir robot köpeği tanıttı.

Bu yılın ağustos ayında Beijing, insansı robotlar arasında yapılacak atletizm, futbol, kapsamlı beceriler ve diğer uygulama senaryolarını kapsayan bir spor etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Xinhua

Etkinlikler, Teknoloji, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing'de İnsansı Robotlar Yarı Maratonda Koşacak - Son Dakika

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