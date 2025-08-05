Beijing'de Şiddetli Fırtına 82.000 Kişiyi Tahliye Etti

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle pazartesi günü saat 21.00 itibarıyla 82.000'den fazla kişi tahliye edildi.

Yetkililer, başkentteki 201 turistik alan, 3.480 pansiyon ve 245 kamp alanını kapatırken, 3.200'den fazla şantiyede çalışmalar durduruldu.

Pazartesi öğle sadatlerinde fırtına ve şidetli yağmur için kırmızı uyarı ilan eden Beijing Meteoroloji Servisi, salı sabahına kadar başkent genelinde yoğun yağışların devam edeceğini bildirmişti. Çin'in dört aşamalı sisteminde kırmızı uyarı, en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Başkentte ayrıca en yüksek düzeyde acil sel müdahalesi de devreye alındı. Beijing Su İdaresi ve Meteoroloji Servisi, ortaklaşa yayımladıkları sel uyarılarında Miyun bölgesinin yüksek risk altında olduğunu; Fangshan, Mentougou ve Huairou bölgelerinin de risk taşıdığını bildirdi.

Kent sakinlerine fırtına sırasında sığınaklara yönelmeleri, su basmış yollarda araç kullanmamaları ve dağlardan ve nehirlerden uzak durmaları tavsiyesi yapıldı.

Geçen hafta Beijing'de etkili olan şiddetli yağmurlarda 44 kişi hayatını kaybetmiş, 300.000'den fazla kişi olumsuz etkilenmiş ve yaklaşık 24.000 ev hasar görmüştü.