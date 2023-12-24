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Beijing'deki enerji tesislerinde robot köpekler görev aldı - Son Dakika
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Beijing'deki enerji tesislerinde robot köpekler görev aldı

Çin'in başkenti Beijing'i etkileyen soğuk hava dalgası nedeniyle enerji talebi arttı. Başkentteki enerji tesislerinin denetiminde robot köpekler kullanıldı.

Beijing\'deki enerji tesislerinde robot köpekler görev aldı
24.12.2023 - 14:56,
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Robot köpeğin çeşitli görüntüleri

Çin'in başkenti Beijing'i etkileyen soğuk hava dalgası enerji talebinin artmasına neden oldu. Yoğun talep karşısında başkentteki enerji tesisleri yoğun şekilde denetlenirken, robot köpekler de bu denetimlerde görev aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Beijing'deki enerji tesislerinde robot köpekler görev aldı - Son Dakika
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