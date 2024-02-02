Beijing\'deki Müzeler Bahar Bayramı Tatili Sırasında Halka Açık Olacak

Güncel

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Beijing Belediye Kültürel Miras Bürosu, yaklaşan Bahar Bayramı tatili sırasında Beijing'de 100'den fazla müzenin halka açık olacağını duyurdu.

Büro, bu yıl 10-17 Şubat tarihlerine denk gelen tatil sırasında halkın ve turistlerin daha fazla seçeneğe sahip olması için Beijing'deki müze grup alanında 10 müze ziyaret güzergahı belirlendiğini ve müzelerde sergi ve özel etkinliklerin hazırlandığını açıkladı.

Bu yıl 10 Şubat'ta başlayan Bahar Bayramı, her yıla 12 hayvandan birinin atandığı Çin Burçlar Kuşağı'na göre Ejderha Yılı'nın başlangıcını temsil ediyor.

Müzelerden Başkent Müzesi, kültürel kalıntı koleksiyonundaki ejderha unsurlarını tespit edip incelerken Çin'in ejderha kültürünü çok yönlü şekilde ortaya koymak üzere bir "ejderha unsuru kültürel ve kreatif sergisi" de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler yürütecek.

Öte yandan Büyük Kanal Müzesi, ejderha fenerleri yapımı ve Beijing'e özgü somut olmayan kültürel mirasın sergilenmesi gibi faaliyetler gerçekleştirecek.

Ağustos 2023 itibarıyla Beijing'de toplam 218 kayıtlı müze bulunuyor.