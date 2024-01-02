Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Yazlık Saray'daki donmuş gölü ziyaret eden turistler buz üstünde keyifli anlar yaşadı. Turistler, güzel manzara eşliğinde paten kaydı yaparak eğlenceli vakit geçirdi.
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2.01.2024 13:55:54. #1.13#
SON DAKİKA: Beijing'deki Yazlık Saray'da Turistler Donmuş Gölde Eğlendi - Son Dakika