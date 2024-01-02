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Beijing'deki Yazlık Saray'da Turistler Donmuş Gölde Eğlendi - Son Dakika
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Beijing'deki Yazlık Saray'da Turistler Donmuş Gölde Eğlendi

Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Yazlık Saray'daki donmuş gölü ziyaret eden turistler buz üstünde keyifli anlar yaşadı. Turistler, güzel manzara eşliğinde paten kaydı yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Beijing\'deki Yazlık Saray\'da Turistler Donmuş Gölde Eğlendi
02.01.2024 - 12:47,
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BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Yazlık Saray'daki donmuş gölü ziyaret eden turistler buz üstünde keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Beijing'deki Yazlık Saray'da Turistler Donmuş Gölde Eğlendi - Son Dakika
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