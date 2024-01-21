Beijing\'in GSYİH\'sı 2023 yılında yüzde 5,2 arttı

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Beijing'in bölgesel gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak yaklaşık 4,4 trilyon yuana (yaklaşık 618,26 milyar ABD doları) ulaştı.

Beijing Belediye Başkanı Yin Yong'un Pazar günü Beijing Belediye Halk Kongresi'nin yıllık oturumunda hükümet çalışma raporunu sunarken yaptığı açıklamaya göre, Beijing'in genel kamu bütçesi geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 600 milyar yuanı aştı. Kentin ankete dayalı kentsel işsizlik oranı geçen yıl yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Beijing'in tüketici fiyat endeksi ise 2023 yılında büyük ölçüde sabit kaldı. Beijing sakinlerinin gelir artışı geçen yıl ekonomik genişlemeye ayak uydururken, kişi başına düşen bölgesel GSYİH ve genel işgücü verimliliği gibi çeşitli göstergeler ülke genelinde eyaletinde düzeyindeki bölgeler arasında en yüksek seviyede kalmaya devam etti.