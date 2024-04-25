Beijing Yatırım Konferansı'nda 61 milyar yuanlık anlaşmalar imzalandı - Son Dakika
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Beijing Yatırım Konferansı'nda 61 milyar yuanlık anlaşmalar imzalandı

Beijing Yatırım Konferansı\'nda 61 milyar yuanlık anlaşmalar imzalandı

Beijing Yatırım Konferansı'nda 23 büyük projeyi kapsayan 61 milyar yuan değerinde anlaşmalar imzalandı. Konferans, Beijing'deki yatırım ortamını sergilemeyi amaçlıyor. Bilgi teknolojisi, akıllı üretim, yeşil enerji ve yapay zeka gibi sektörleri kapsayan 231 yatırım projesi açıklandı. Beijing, yabancıların kentte çalışıp yaşamasını kolaylaştırmak için destekleyici önlemler almıştır.

25.04.2024 16:46
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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Beijing Yatırım Konferansı'nda Perşembe günü 23 büyük projeyi kapsayan 61 milyar yuan (yaklaşık 8,58 milyar ABD doları) değerinde anlaşmalar imzalandı.

Devam etmekte olan 2024 Zhongguancun Forumu'nun bir parçası olan etkinlik, Beijing'deki elverişli yatırım ortamı ile gelişen kalkınma fırsatlarını sergilemeyi amaçlıyor.

Konferansta bilgi teknolojisi, akıllı üretim, yeşil enerji ve yapay zeka gibi sektörleri kapsayan ve toplam değeri yaklaşık 90,22 milyar yuan olan 231 yatırım projesi açıklandı.

Beijing halihazırda aralarında BMW ve Volvo gibi çok uluslu şirketlerin toplam 244 bölgesel merkezine ev sahipliği yapıyor.

Beijing, yabancıların kentte çalışıp yaşamasını kolaylaştırmak için bir dizi destekleyici önlemi hayata geçirdi. Belediye yönetiminin resmi web sitesinin İngilizce, Rusça ve Fransızca da dahil olmak üzere dokuz dilde uluslararası versiyonu bulunurken, kent sakinleri için açılan 12345 numaralı yardım hattı sekiz dilde çağrılara cevap verebiliyor.

Kaynak: Xinhua

Konferans, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing Yatırım Konferansı'nda 61 milyar yuanlık anlaşmalar imzalandı - Son Dakika

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