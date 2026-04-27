beIN Trio'dan Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Yorumları

beIN Trio yorumcuları, Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını yorumladı. 4. dakikada Torreira'nın müdahalesinde faul yeterli bulunurken, 11. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı doğru ancak sarı kart eksik kaldı. 21. dakikada Sidiki Cherif'e yapılan itme faul olarak değerlendirildi. 22. dakikada Leroy Sane'ye yapılan müdahale net penaltı olarak yorumlandı. 31. ve 36. dakikalardaki faullerde net sarı kart gerektiği belirtildi. 39. dakikada Osimhen'in penaltı beklentisi doğru bulunmadı. 42. dakikada Yunus Akgün'ün faulü ikinci sarı kart gerektirirken, 45+3'te Ederson'un tepkisi ikinci sarı kart olarak değerlendirildi. 60. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı doğru, Oosterwolde ikinci sarı kart görmeliydi. 62. dakikada Ederson'un kırmızı kartı doğru bulundu.