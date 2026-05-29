Beit Şean'da Yangın: 120 Araç Ziyan Oldu
Beit Şean'da Yangın: 120 Araç Ziyan Oldu

29.05.2026 19:55
İsrail'in Beit Şean kentinde çıkan yangında 120 araç hasar gördü, soruşturma başlatıldı.

İsrail'in kuzeyinde, Ürdün sınırı yakınlarındaki Beit Şean kentinde çıkan yangında 120 araç kullanılamaz hale geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Ürdün Nehri (Şeyh Hüseyin Köprüsü) Sınır Kapısı yakınlarındaki Beit Şean kentinde yangın çıktı.

Yangının sınır geçişi yakınlarındaki bir bölgede çıktığı, yangının neden çıktığının ise henüz tespit edilemediği belirtildi.

İsrail ordu radyosu, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını ve yangının çıkış nedenini tespit etmek için bir soruşturma ekibi kurulduğunu aktardı.

Kaynak: AA

