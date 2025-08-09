Bekçi, 15 Yaşındaki Market Çırağını Darp Etti

Bekçi, market çırağını darbetti; o anlar kamerada (2)

Adana'da gece bekçisi K.K.'nin darbettiği A.G.'nin (15) dayısı ve işletme sahibi Ramazan Gündeş yaşananları anlattı. K.K.'nin düzenli müşterisi olduğunu söyleyen Gündeş, "Dün tıraş olmaya gitmiştim, Dükkana geldiğimde yeğenim üzgündü. Kendisine ne olduğunu sorduğumda olayı bana anlattı. Dükkanı marul siparişi vermek için arıyor, sonra yeğenim marulu teslim ettikten sonra tekrar onu arayıp marulu beğenmediğini söylüyor ve 15 yaşındaki yeğenimle tartışmaya başlıyor. 'Seni oraya gelip döverim, basarım' gibisinden konuşmaya başlıyor. Yeğenim ise karşılık verince, dükkanı gelip yeğenimi darp etti" dedi.

'KOLLUK KUVVETLERİ BİZE BÖYLE DAVRANIRSA KİME GÜVENECEĞİZ'

Bir çocuğa bu şekilde davranılmasının yanlış olduğunu kaydeden Gündeş, "Biz kolluk kuvvetimize sırtımızı dayadık, onlar bize böyle davranırsa biz kime güveneceğiz? Dün hastaneye gidip darp raporu aldık, sonrasında ise polis karakoluna gidip şikayetçi olduk. Biz bu olayın sonuna kadar arkasındayız. Bu benim yeğenimin başına geldi, başkasının da başınıza gelebilir. Ufacık tartışmanın ardından küçük çocuğu öldürür gibi saldırmasına gerek yoktu. 15 yaşındaki çocuğa böyle saldıracak derecede gözü denen canilerin memurluk yapmasına karşıyım. O videoyu izleyin eğer yüreğiniz dayanıyorsa şikayet etmekten vazgeçeceğim. Kasıla kasıla gelip 15 yaşındaki çocuğa bu şekilde saldırılmaz. Yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, olaydan sonra K. K.'nın Ramazan Gündeş'e, "İstediğin yere şikayet edebilirsin. Şikayetçi olursan, 'Marketimde sigortasız, yaşı küçük çocuk çalıştırıyorum' diyerek belirtmeyi unutma. Ben bir kere bile kafasına, yüzüne vurmadım, koluna bir kere vurdum" şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK\ADANA