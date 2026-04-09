Bekçilerin Yetkileri ve Çalışma Koşulları Yeni Yönetmelikle Düzenlendi

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin yetkileri, devriye yöntemleri ve çalışma koşullarını yeniden düzenleyen yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamuoyunda tartışılan 'bekçilerin üst arama yetkisi' konusu, yayımlanan yönetmelikle netlik kazandı. Yeni düzenlemeye göre bekçiler, belirli sınırlar çerçevesinde üst araması (yoklama) yapabilecek, devriye sırasında düdük çalacak ve gerekli durumlarda gündüz saatlerinde de görevlendirilebilecek.

Bekçilerin üst arama yetkisine dair hukuki süreç son yıllarda değişikliklere sahne olmuştu. Haziran 2020'de bekçilere ilk yetki verildi, Haziran 2023'te Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi iptal etti, Kasım 2024'te TBMM'de kabul edilen yasa ile yetki yeniden tanımlandı. Bugün yayımlanan yönetmelik, bu yetkinin uygulama usullerini belirledi.

Yeni yönetmelikte 'yoklama' ile 'arama' arasında kesin bir çizgi çekildi. Bekçiler, yeterli şüphe halinde el ile dıştan kontrol yapabilecek, araçların sadece dışarıdan görünen bölümlerini kontrol edebilecek, ancak üst ve araç araması yapamayacak, cepleri boşaltma veya bagajlarda detaylı arama işlemi gerçekleştiremeyecek.

Devriye biçimleri de detaylandırıldı. Bekçiler düdük kullanacak, ağır adımlarla yürüyecek, köşe başlarında durup etrafı gözetleyecek ve iki kişi olarak devriyeye çıkacak. Ayrıca, olağanüstü hallerde İçişleri Bakanının onayı ile bekçiler gündüz saatlerinde de çalıştırılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi daha önce bu değişikliğin sinyallerini vermişti.