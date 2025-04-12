Bekir Aslan'ın Tutuklanmasına Tepki

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Basel" ismiyle tanınan Bekir Aslan'ın Gülhane Parkı'ndaki eylemde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gülhane Parkı'ndaki eylemde gözaltına alınan, sosyal medyada "Basel" ismiyle tanınan Bekir Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karara tepki gösteren Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bekir (gençler onu Basel ismiyle tanıyor) kardeşimizi bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir senaryoyla tutukladılar. Sosyal medyada dolaşan Dev-GenZ pankartını ve bir Grup Yorum şarkısını paylaştığını görmüşler, bundan hareketle bir 'terör örgütü' çıkarımında bulunmuşlar. Bekir'i de o 'terör örgütünün' propagandasını yaptığı bahanesiyle tutukladılar. ya cehalet, ya da korkunç bir kötü niyet! Ne 'terör örgütü', ne propagandası? Gezi'den hatırladığımız yalanlarınıza bir yenisini mi ekliyorsunuz? Bekir geçtiğimiz günlerde partimize üye olmuş, gençliğin direnişine katkı sunmaya devam eden bir kardeşimizdir. Ne yapsanız nafile: Korkutmaya çalıştığınız gençler korkuyu Beyazıt barikatlarında bıraktı. Kimse meraklanmasın: Bekir'i de alacağız, size tek bir genci teslim etmeyeceğiz."