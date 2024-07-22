Belarus Dışişleri Bakanı Kuzey Kore'ye Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Belarus Dışişleri Bakanı Kuzey Kore'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Kuzey Kore'yi ziyaret etmek üzere davet aldı. Rıjenkov, Belarus'un Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak. Ziyarette Kuzey Kore-Belarus-Rusya ortaklığının kurulmasına odaklanılması bekleniyor.

22.07.2024 17:47
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Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov'un, 23-26 Temmuz'da Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine 23 Temmuz'da bu ülkeye 3 günlük ziyaret gerçekleştirmesi planlanan??????? Rıjenkov, Belarus'un Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Rıjenkov'un Kuzey Kore'deki programı hakkında detaylı bilgi verilmezken, Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son-hui ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Güney Kore hükümetine bağlı Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü eski Başkanı Koh Yu-hwan, Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan savunma paktına ve Belarus'un Rusya ile yakınlığına işaret etti.

Koh, ziyarette Kuzey Kore-Belarus-Rusya ortaklığının kurulmasına odaklanılacağını iddia etti.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belarus Dışişleri Bakanı Kuzey Kore'ye Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika

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