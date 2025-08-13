Belarus-Rusya Nükleer Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Belarus-Rusya Nükleer Tatbikatı

13.08.2025 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belarus, Zapad-2025 tatbikatında nükleer silah ve Oreşnik füzeleri kullanılacağını açıkladı.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Rusya ile yapılacak Zapad (Batı)-2025 askeri tatbikatında nükleer silah ve balistik füze sistemi Oreşnik'in kullanılmasına yönelik çalışma yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Belarus ile Rusya'nın 12-16 Eylül'de yapacağı ortak stratejik tatbikat, Belarus-Rusya Birlik Devleti'nin askeri güvenliğinin sağlanması amacıyla birliklerin kullanımını içeriyor.

Birlik Devleti'nin güvenliğini sağlama yetenekleri ve olası saldırılara karşı hazırlıkların test edilmesinin amaçlandığı tatbikat esnasında düşman hava saldırılarını püskürtme, savunma muharebesini yürütme, savunmayı yaran düşman kuvvetlerini yenme, devletin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için koşullar oluşturma, askeri birliklerin harekatlarına hava desteği sağlama ve yasa dışı silahlı oluşumlar, sabotaj ve keşif gruplarıyla mücadele üzerinde çalışılacak.

Tatbikatı gözlemlemesi için Belarus Savunma Bakanlığına akredite edilmiş, aralarında 9 NATO üyesinin temsilcilerinin de yer aldığı ülkedeki tüm yabancı askeri ataşeler davet edildi.

"Rusya ile nükleer silahlar ve Oreşnik üzerinde çalışacağız"

Belarus Savunma Bakanı Hrenin, tatbikatın hazırlık çalışmalarıyla ilgili Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya rapor verdi. Hrenin, Lukaşenko ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zapad-2025 Tatbikatı sırasında Belarus ve Rus ordusunun nükleer silahlar ve Oreşnik balistik füze sisteminin kullanılmasının planlanması üzerinde çalışılacağı bilgisini paylaşan Hrenin, şunları kaydetti:

"Bu (silahlar), bizim için stratejik caydırıcılığın önemli bir unsuru. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun dediği gibi, her şeye hazırlıklı olmalıyız. Batı ve kuzey sınırlarımızdaki durumu görüyoruz. Militarizasyon ve askeri faaliyetleri sakin bir şekilde izleyemeyiz. Açıklığımızı ve barışçıl olduğumuzu gösteriyoruz ancak barutumuzu her zaman kuru tutmalıyız."

NATO ülkelerinin bu tatbikatı bahane olarak kullanmaya çalışacağını söyleyen Hrenin, "En endişe verici şey, Polonya askeri liderliğinin 30-34 binden fazla askerden oluşan bir grup oluşturma kararı. Bizim görüşümüze göre bu zaten ciddi bir grup. Çok dikkatli izlemeliyiz ve tepki vermeliyiz. Belarus'a karşı herhangi bir saldırganlık gösterirlerse karşılık verecek bir şeyimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Belarus, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus-Rusya Nükleer Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev

15:42
CHP lideri Özgür Özel: Özlem Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
CHP lideri Özgür Özel: Özlem Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
20:45
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
20:12
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
19:50
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
19:46
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi
5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
19:39
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 15:53:31. #7.12#
SON DAKİKA: Belarus-Rusya Nükleer Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.