Belarus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni yapıldı

Belarus'un başkenti Minsk'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık ve Büyükelçilik çalışanları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Işık, konuşma yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin, ulusal güvenliğin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu belirten Işık, şöyle konuştu:

"Bütün evrensel değerleri kendi gizli gündemleri için istismar eden bu karanlık örgüt yapısı, yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de tehdit oluşturdu. Türk milleti, 15 Temmuz gecesi vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkarak, demokrasiye olan sarsılmaz inancı ile kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi."

Büyükelçi Işık, Belarus devletine ve halkına Türkiye'nin terörle mücadelesinde dayanışma sergilediklerinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin düzenlendiği program, şehitler için yapılan duayla sona erdi.