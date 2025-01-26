Belarus'ta Seçime Katılım %85,7

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Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, ülkedeki cumhurbaşkanı seçimine katılım oranının yüzde 85,7 olduğunu bildirdi.

Karpenko, düzenlediği basın toplantısında seçime katılım oranı ile ilgili bilgi verdi. Yerel saat ile 20.00'de sandıkların kapandığını hatırlatan Karpenko, oy sayım işlemlerinin başladığını aktardı.

Tüm sandıklarda durumun sakin ve kontrol altında olduğunu belirten Karpenko, seçim sırasında bazı münferit olaylar dışında yasa ihlali gerçekleşmediğini dile getirdi. Karpenko, adaylardan ve seçmenlerden seçim komisyonuna yönelik bir şikayet gelmediğini vurguladı.

Karpenko, "Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimine katılım oranı yüzde 85,70 olarak gerçekleşti." dedi.

Öte yandan Belarus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçim sırasında ülkede asayiş ve güvenliğin sağlandığı belirtilerek, "Ciddi bir ihlal yaşanmadı. Durum polisin kontrolü altında." ifadesi kullanıldı.