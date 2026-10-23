Belçika'da Austen Fırtınası alarmı Hainaut ve Flaman illerine genişletildi - Son Dakika
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Belçika'da Austen Fırtınası alarmı Hainaut ve Flaman illerine genişletildi

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Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Austen Fırtınası nedeniyle turuncu alarmı Hainaut ile Batı ve Doğu Flaman illerini kapsayacak şekilde genişletti. Brüksel'de rüzgarın saatte 80-100 kilometreye çıkması beklenirken parklar, ormanlar ve riskli yeşil alanlar kapatıldı.

Belçika'da saatteki hızı yer yer 110 kilometreye ulaşabilecek Austen Fırtınası nedeniyle ülke genelinde sarı ve turuncu alarm verildiği bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, bugün ülkeyi etkisi altına alması beklenen Austen Fırtınası nedeniyle kıyı kesimlerinde uygulanan turuncu alarmı Hainaut ilini de kapsayacak şekilde genişletti.

Güncellenen uyarılarda Batı Flaman ve Doğu Flaman illeri de turuncu alarm kapsamına alınırken, diğer illerde sarı alarm uygulaması sürüyor.

Fırtınanın öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkisini artırması, Brüksel'de ani rüzgarların saatte 80 ila 100 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Brüksel Çevre İdaresi, ağaç ve dal düşmesi riskine karşı başkent bölgesindeki tüm parklar, ormanlar ve riskli yeşil alanları halka kapattı.

Kapatılan alanlar arasında Sonian Ormanı'nın Brüksel sınırları içindeki bölümü de bulunuyor.

Brüksel İtfaiyesi Sözcüsü Walter Derieuw, vatandaşlara fırtına öncesinde balkon, teras ve bahçelerdeki eşyaları içeri almaları veya sabitlemeleri, kapı ve pencereleri kapatmaları, araçlarını ağaç ve inşaat iskelelerinden uzak yerlere park etmeleri çağrısında bulundu.

Fırtına sırasında mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalınmasını ve gereksiz yolculuklardan kaçınılmasını isteyen Derieuw, parklardan, ormanlardan, ağaçlı yollardan ve inşaat alanlarından uzak durulması gerektiğini belirtti.

Derieuw, vatandaşları çatılara çıkmamaları, kırılan dalları kaldırmaya çalışmamaları ve yere düşen elektrik kablolarına dokunmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Belçika'da Austen Fırtınası alarmı Hainaut ve Flaman illerine genişletildi - Son Dakika
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