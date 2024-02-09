Belçika\'da Başörtülü Kadına Taciz

Belçika'nın Anvers kentinde otobüse binen başörtülü bir kadın, şoförün "Başörtünü çıkar, burası Belçika." sözleriyle tacize maruz kaldı.
Ulusal basının görgü tanıklarından aktardığına göre, Anvers'te 6 Şubat'ta başörtülü kadın, toplu taşıma şirketi de Lijn'e ait şehir içi otobüsüne bindi.
İnmek için ön kapıya yönelen kadına kapıyı geç açan şoför, "Başörtünü çıkar, burası Belçika." ifadelerini kullanarak inen kadına el hareketiyle hakaret etti.
Tanıklardan birinin olayın ardından şoförü kayda alarak paylaştığı ve "Irkçılık yaptın." dediği görüntü, sosyal medyada yer aldı.
Morane Miangue isimli tanık, "Kadın otobüsten indiğinde bile şoför hala ona vurmak istiyor gibiydi." ifadesini kullandı.
De Lijn Sözcüsü Frederik Wittock AA muhabirine, şirketin ifade ve din özgürlüğüne değer veren, ülkenin bu anlamda sahip olduğu çeşitliliğe saygılı çalışma prensipleri olduğunu söyledi.
Olayı doğrulayan Wittock, şirketin kabul edilemez olayı kınadığını belirtti.
Wittock, "Bazen insanlar, sadece insan, kurumsal kimliğin dışında davranabiliyor. Yolcuya asla söylenmemesi gereken saldırgan ifadeler kullanılmış. Hatlarımızdaki otobüslerin yüzde 75'i doğrudan bizim, yüzde 25'i ise dışarıdan alım yaptığımız şirketin personeli tarafından kullanılıyor. Söz konusu şoför de dış personeldi. Bu sürece müdahalemizde bize hız ve etki kaybettirse de her iki şirket söz konusu şahısla ilgili gerekli önlemleri aldık." diye konuştu.
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