Belçika'da Bosna Savaşı Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Bosna Savaşı Soruşturması

20.05.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, Bosna Savaşı'ndaki 'keskin nişancı turları' iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Belçika Federal Savcılığı, Bosna Savaşı sırasında hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açılmasına Belçikalıların muhtemel dahli hakkında soruşturma başlattı.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Federal Savcılık, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, basında yer alan bilgilere istinaden Saraybosna'da yapılan "keskin nişancı turlarına" Belçikalıların muhtemel dahli hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Federal Savcılık, soruşturmaya dair başka ayrıntı paylaşmadı.

İtalya'da yıllar sonra soruşturma başlatılmıştı

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması'na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da, Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip "eğlence" maksadıyla onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı.

Benzer soruşturma Avusturya'da da açılmış, ülkenin Adalet Bakanlığı "keskin nişancı turlarına" katıldıklarından şüphelenilen bir Avusturyalı ile şu ana kadar kimliği bilinmeyen bir başka şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Saraybosna kuşatmasında "insan avlayan" keskin nişancılar

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ile altyapı büyük zarar görmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Bosna Savaşı Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:41:35. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'da Bosna Savaşı Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.