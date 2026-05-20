Belçika'da Bosna Savaşı Soruşturması

Belçika Federal Savcılığı, Bosna Savaşı sırasında hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek "eğlence" maksadıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip onlarla Bosnalı sivillere ateş açılmasına Belçikalıların muhtemel dahli hakkında soruşturma başlattı.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonunun haberine göre, Federal Savcılık, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, basında yer alan bilgilere istinaden Saraybosna'da yapılan "keskin nişancı turlarına" Belçikalıların muhtemel dahli hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Federal Savcılık, soruşturmaya dair başka ayrıntı paylaşmadı.

İtalya'da yıllar sonra soruşturma başlatılmıştı

İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni, Saraybosna Kuşatması'na dair topladığı belge ve bilgiler eşliğinde Şubat 2025'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Gavazzeni'nin şikayetini inceleyen başsavcılık da, Bosna Savaşı sırasında İtalya'dan hafta sonu turlarıyla Saraybosna'ya giderek Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlarda para verip "eğlence" maksadıyla onlarla Bosnalı sivillere ateş açan kişilere yönelik Kasım 2025'te soruşturma başlatmıştı.

Benzer soruşturma Avusturya'da da açılmış, ülkenin Adalet Bakanlığı "keskin nişancı turlarına" katıldıklarından şüphelenilen bir Avusturyalı ile şu ana kadar kimliği bilinmeyen bir başka şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Saraybosna kuşatmasında "insan avlayan" keskin nişancılar

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ile altyapı büyük zarar görmüştü.