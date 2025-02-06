Belçika'da Çelik İşçileri Gösteri Düzenledi

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BRÜKSEL, 6 Şubat (Xinhua) -- Belçika'da çelik endüstrisinde çalışan binlerce işçi, iş güvenliği endişeleri nedeniyle çarşamba günü başkent Brüksel'de gösteri düzenledi.

Belçika merkezli çokuluslu bir Fransız şirketinde çalışan Philippe Lecoq, "Belçika'da 2024 yılında 12.000 kişi işini kaybetti; bu çok büyük bir rakam. Avrupa'nın karbonsuzlaşma hamlesi önemli, ancak istihdamı da burada tutmamız gerekiyor. Bunun yapılamadığı çok açık" dedi.

Yerel polis, sektördeki krize karşı harekete geçilmesi talebiyle çarşamba günü Avrupa'nın her tarafından gelen yaklaşık 3,000 işçinin, Brüksel'de AB kurumlarının bulunduğu bölgede toplandığını söyledi.

Dunkirk'teki Genel İş Konfederasyonu'ndan Gaetan Lecocq, "Çelik endüstrisinin çökmemesi için Avrupa harekete geçmeli. Tüm Avrupa'da işgücü risk altında; bu yılı atlatıp atlatamayacağımızdan bile emin değiliz" diye konuştu.

Göstericiler, Avrupa'da bazı şirketleri kapanmaya zorlayan yüksek üretim maliyetlerine sert tepki gösterdi. Hükümetlere bazı şirketlere yönelik ayrıcalıklı muameleyi sonlandırma çağrısı da yapan göstericiler, bunun iş kalitesi ve çalışma koşullarına zarar verdiğini vurguladı.