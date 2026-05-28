Belçika'da F-35 Kuyruk Parça Üretim Hattı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da F-35 Kuyruk Parça Üretim Hattı Açıldı

28.05.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, F-35 savaş uçakları için ilk kuyruk parça üretim hattını açtı. 200 milyon avroluk yatırım yapıldı.

Belçika'da, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının yatay kuyruk parçalarının üretileceği ilk üretim hattı törenle açıldı.

Belçikalı havacılık şirketi Sonaca'nın Charleroi kentinin Gosselies bölgesindeki tesisinde düzenlenen açılış törenine Başbakan Bart de Wever, Savunma Bakanı Theo Francken, Valon Bölgesi Başbakanı Adrien Dolimont, Valon Ekonomi Bakanı Pierre-Yves Jeholet, Charleroi Belediye Başkanı Thomas Dermine ve ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White katıldı.

Yetkililer, fabrikanın gezilmesinin ardından üretim hattından çıkan ilk kuyruk parçasını imzaladı.

Başbakan de Wever kuyruk parçasına Latince "Barış istiyorsan savaşa hazırlan" anlamına gelen "Si vis pacem, para bellum" ifadesini yazdı.

Savunma Bakanı Francken "Özgürlük", ABD Büyükelçisi White ise ABD Başkanı Donald Trump adına "Güç yoluyla barış" ifadesine yer verdi.

F-35 savaş uçaklarının uçuş stabilitesini sağlayan kritik arka bölüm parçalarının nihai montajı Sonaca tarafından gerçekleştirilecek.

Projede Belçikalı şirketler Asco Industries ve Sabca da yer alıyor.

Asco Industries, kuyruk parçalarının iç metal iskeletini üretirken, Sabca ise bu yapıyı kaplayan büyük kompozit panelleri hazırlıyor.

Belçika devletine ait Federal Katılım ve Yatırım Şirketinin (SFPIM) de dahil olduğu "BeLightning" konsorsiyumu tarafından desteklenen proje kapsamında yaklaşık 200 milyon avroluk yatırım yapıldı.

Yatırımın büyük kısmının Sonaca ve yeni fabrikanın inşası için kullanıldığı belirtildi.

Yetkililer, F-35 programının Belçika'da yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlamasının ve ekonomiye 400 milyon avroluk katkı oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

Belçika hükümeti son dönemde Avrupa'daki güvenlik ortamının değişmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik adımlarını artırmıştı.

NATO harcama hedeflerine yaklaşmayı amaçlayan hükümet, savunma bütçesini yükseltme, askeri kapasiteyi artırma ve ülkeyi Avrupa savunma üretim zincirinde daha güçlü konuma getirme hedefini vurguluyor.

Savunma Bakanı Francken, bu anlamda Türkiye'yi rol model olarak gördüğünü sık sık dile getiriyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da F-35 Kuyruk Parça Üretim Hattı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Beşiktaş transferde büyük oynuyor Hedefte Joe Gomez var Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var
Anlaşmaya varıldı İşte Aziz Yıldırım’ın forvet transferi Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Erdoğan Toprak’tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim Erdoğan Toprak'tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim

18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 18:58:43. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika'da F-35 Kuyruk Parça Üretim Hattı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.