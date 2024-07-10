Belçika'da Fırtına Sonucu Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Belçika'da Fırtına Sonucu Bebek Hayatını Kaybetti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün çıkan şiddetli fırtına sırasında bir parkta bulunan 2 aylık bebeğin üzerine ağır bir ağaç dalı düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Fırtına nedeniyle şehirde tüneller su altında kaldı, tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Belçika'da 119 yılın yağış rekoru da kırıldı.

10.07.2024 12:39
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Belçika'da dün çıkan fırtına sırasında parkta bulunan 2 aylık bebeğin, üzerine ağır bir ağaç dalı düşmesi sonucu öldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, dün başkent Brüksel'i etkileyen şiddetli fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) aşırı yağış ve fırtına nedeniyle verdiği "turuncu alarm" kapsamında başkentteki tüm parkların yerel saatle 17.00'de kapatılması planlansa da fırtına saat 16.00'da Brüksel'in Uccle Belediyesindeki bir parkta bulunan anne ile bebeği hazırlıksız yakaladı.

Bebek arabası içindeki 2 aylık bebek, üzerine ağır bir ağaç dalı düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Öte yandan, aşırı yağış nedeniyle şehirdeki bazı tünelleri su bastı. Tünellerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Rayların üzerine ağaçların devrilmesi ve ağaç dallarının demir yolundaki tellere zarar vermesi nedeniyle tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

Belçika'da 119 yılın rekoru kırıldı

Belçika'da Ekim 2023'ten bu yana yağışlar mevsim normallerinin üstünde seyretti. Haziran ayı, art arda normalin üstünde yağışların kaydedildiği 9'uncu ay oldu.

Böylece marttan ekime art arda 8 ay boyunca yağışların ortalamanın üzerinde seyrettiği 1905 yılının yağış rekoru kırılmış oldu.

Kaynak: AA

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