Belçika'da Fransızca konuşulan bölgelerde öğrencilere akıllı telefon yasağı - Son Dakika
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Belçika'da Fransızca konuşulan bölgelerde öğrencilere akıllı telefon yasağı

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın aldığı karara göre, 373 okulda 2024-2025 eğitim-öğrenim döneminden itibaren ilkokul ve ortaokul öğrencileri akıllı telefon getiremeyecek.

22.08.2024 11:47
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Belçika'da Fransızca konuşulan bölgeler ile başkent Brüksel'deki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın (WBE) aldığı karara göre, Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklanacak.

Yasak, 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak.

Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.

Belçika'da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu.

WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

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