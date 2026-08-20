Belçika'da Göçmenler Kapalı Merkezlere Yerleştirildi - Son Dakika
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Belçika'da Göçmenler Kapalı Merkezlere Yerleştirildi

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Yılbaşından bu yana 68 göçmen, görüşme sonrası kapalı merkezlere gönderildi. Sistemde kriz devam ediyor.

Belçika'da yılbaşından bu yana uluslararası koruma başvurusunda bulunan 68 kişi Göçmenlik Ofisi tarafından görüşmeye çağrıldıktan sonra kapalı merkezlere gönderildi.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın Le Soir gazetesine dayandırdığı haberine göre, yılbaşından bu yana 68 kişi Göçmenlik Ofisindeki görüşmelerinin ardından kapalı merkezlere yerleştirildi.

Bu sayı, 2025'in tamamında 71 olarak kaydedilmişti.

Uygulama, 21 Mayıs'ta bir Filistinlinin Göçmenlik Ofisinin çağrısı üzerine görüşmeye gitmesinin ardından özgürlüğünden mahrum bırakılmasıyla gündeme geldi.

Göçmenin avukatı itirazda bulunurken, Göçmenlik Ofisi, söz konusu kişinin daha önce hakkında verilen ülkeyi terk kararlarına uymadığını ve kaçma riski bulunduğunu gerekçe gösterdi.

Uygulamada herhangi bir "hileye" başvurulmadığını belirten Ofis, mevcut prosedürü değiştirmeyi planlamadığını bildirdi.

Davayı inceleyen Belçika Yargıtayı, Göçmenlik Ofisinin uygulamasının "yanıltıcı" olduğunun ortaya konulamadığına hükmetti.

Yargıtay, idarenin görüşmeye çağırdığı kişiyi olası bir gözaltı konusunda önceden uyarmasını veya çağrının gerekçesini bildirmesini zorunlu kılan bir yasal düzenleme bulunmadığına işaret etti.

Belçika'da göç ve iltica sistemindeki kriz

Belçika'da, özellikle başkent Brüksel'de göç ve iltica sisteminde uzun süredir ciddi bir kriz yaşanıyor.

Kapasite yetersizliği nedeniyle uluslararası koruma talep eden insanların bir kısmı yasal hakları olmasına rağmen barınma imkanına erişemiyor ve gecelerini sokakta geçirmek zorunda kalıyor.

Belçika'daki kapalı merkezler, ülkede kalma hakkı bulunmadığı değerlendirilen yabancıların geri gönderme işlemleri yürütülürken tutulabildiği tesisler olarak kullanılıyor.

Ancak kapalı merkeze yerleştirilmek, kişinin otomatik olarak sınır dışı edileceği anlamına gelmiyor. Geri gönderme kararı, kişinin hukuki durumu ve devam eden itiraz süreçlerine göre sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Göçmenler Kapalı Merkezlere Yerleştirildi - Son Dakika

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