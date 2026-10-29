Belçika'da i-Police projesinin maliyeti 139,4 milyon avroya ulaştı - Son Dakika
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Belçika'da i-Police projesinin maliyeti 139,4 milyon avroya ulaştı

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Belçika Sayıştayı, başarısız i-Police projesinin kamuya maliyetinin 139,4 milyon avroya ulaştığını açıkladı. Rapora göre maliyet daha önce açıklanan 76 milyon avronun yaklaşık iki katına çıktı, milyonlarca avro kullanılamayan yazılım lisanslarına harcandı.

Belçika'da polis teşkilatının farklı veri tabanları ve bilişim uygulamalarını ortak bir dijital platformda birleştirmeyi amaçlayan ancak başarısızlıkla sonuçlanan "i-Police" projesinin kamuya maliyetinin 139,4 milyon avroya ulaştığı bildirildi.

Belçika Sayıştayı tarafından parlamentonun talebi üzerine hazırlanan ve bugün yayımlanan raporda, projenin maliyetinin daha önce açıklanan 76 milyon avronun yaklaşık iki katına çıktığı ve 139,4 milyon avroya ulaştığı belirtildi.

Raporda, milyonlarca avronun kullanılamayan yazılım lisanslarına harcandığı ve kamu yönetiminin dış danışmanlara yapısal olarak bağımlı hale geldiği kaydedildi.

İncelemenin proje dosyasıyla sınırlı olduğu kaydedilen raporda, "başarısızlıktan kimin sorumlu" olduğuna ilişkin değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.

Muhalefetten soruşturma çağrısı

Flaman milliyetçisi N-VA milletvekili Maaike de Vreese, projenin yürütülme biçimini "skandal" olarak nitelendirerek, bütçenin ciddi baskı altında olduğu bir dönemde kamu kaynaklarının yeniden bir dijitalleşme projesinde boşa harcandığını belirtti.

De Vreese, projeyle ilgili devam eden yargı süreçlerine işaret ederek, sorumluların ve ihmallerin mahkeme tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Vlaams Belang partisi de projenin başarısızlığına ilişkin tam siyasi hesap verebilirlik talep etti.

Partinin milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Ortwin Depoortere, Sayıştay raporunun yeterli yönlendirme ve denetim olmadan milyonlarca avro harcanmasının başarısızlığa yol açtığı yönündeki eleştirilerini doğruladığını savundu.

Yeşiller Partisi (Groen) Meclis Grup Başkanı Matti Vandemaele de proje hakkında soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

Vandemaele, daha önce de bu yönde girişimde bulunduklarını ancak Sayıştay denetiminin tamamlanmasının beklendiği gerekçesiyle parlamentodaki çoğunluğun öneriyi kabul etmediğini belirtti.

Denetim raporunun yayımlanmasının ardından sorumluların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Vandemaele, bunun bir soruşturma komisyonuyla mümkün olacağını söyledi.

Proje 2025'te durdurulmuştu

Belçika'da polis teşkilatının dijital sistemlerini modernize etmek ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla 2021'in sonlarında başlatılan "i-Police" projesi, beklenen somut sonuçların elde edilememesi üzerine 2025'te durdurulmuştu. İçişleri Bakanı Bernard Quintin, projeden vazgeçilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA
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