Belçika'da Sağanak Yağış ve Fırtına: Turuncu Alarm Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'da Sağanak Yağış ve Fırtına: Turuncu Alarm Verildi

Belçika'da sağanak yağış ve fırtına nedeniyle birçok bölgede turuncu alarm verildi. Başkent Brüksel'e sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlar hakim oldu. Yollar ve tüneller sular altında kaldı, tramvay hatlarında aksamalar yaşandı. İçişleri Bakanlığı itfaiye yardım hattını devreye soktu. Olumsuz hava şartları nedeniyle parklar ve ormanlar ziyarete kapatıldı. Belçika'da 119 yılın yağış rekoru kırıldı.

09.07.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde "turuncu alarm" verildi.

Ülke genelinde yaz günlerinden ziyade sonbaharın yaşandığını hissettiren bulutlu ve düşük sıcaklıklı birkaç günün ardından başkent Brüksel'e sağanak yağış ve fırtına hakim oldu.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), Hainaut, Namur, Liege, Walloon Brabant, Flaman Brabant, Limburg ve Anvers'in yanı sıra Brüksel bölgesinde de yerel saatle 16.00 ile 23.00 arasında gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle turuncu alarm yayınladı.

Bölgede saatteki hızı 90 kilometreye aşan şiddetli rüzgarlar eserken başkentte yollar ve tüneller sular altında kaldı.

Brüksel'de sular altında kalan Porte de Hal, Vleurgat, Bailli tünelleri iki yönlü, Cinquantenaire ve Loi tünelleri ise merkez istikametinde trafiğe kapatıldı.

Sağanak yağış nedeniyle tramvay hatlarında aksamalar meydana geldi, otobüs hatlarının güzergahları değiştirildi.

Belga haber ajansına göre, Brüksel bölgesindeki demir yolu trafiği de sağanaktan olumsuz etkilendi. Etterbeek'te, Huizingen ile Beersel ve Holleken ile Nivelles arasında ulaşım, yola düşen ağaçlar nedeniyle aksadı.

Öğleden sonra etkisini artıran yağışlarda fırtına ve su baskını riski nedeniyle İçişleri Bakanlığı 1722 itfaiye yardım hattını devreye soktu. Başkentte itfaiye ekiplerinin şu ana kadar 50 müdahalede bulunduğu, 150'den fazla yardım çağrısını işleme aldığı kaydedildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Brüksel'deki parklar ve ormanlar yerel saatle 17.00'den itibaren ziyarete kapatıldı.

RMI, "Fransa üzerinden gelecek sıcak rüzgarların gece saatlerinden itibaren ülkenin güneybatısından kuzeydoğusuna doğru ilerleyeceğini" bildirerek şiddetli fırtına konusunda uyarmıştı.

Belçika'da 119 yılın rekoru kırıldı

Belçika'da Ekim 2023'ten bu yana yağışlar, mevsim normallerinin üstünde seyretti. Haziran ayı, art arda normalin üstünde yağışların kaydedildiği 9'uncu ay oldu.

Böylece marttan ekime art arda 8 ay boyunca yağışların ortalamanın üzerinde seyrettiği 1905 yılının yağış rekoru kırılmış oldu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, İtfaiye, Brüksel, Fırtına, Belçika, Hakim, Ulaşım, Çevre, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Sağanak Yağış ve Fırtına: Turuncu Alarm Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD’de Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD'de! Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak
19:21 Şiddetli sağanak sele neden oldu Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
21:00 Arda Güler’e sürpriz talip Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
20:07 Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 22:12:34. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'da Sağanak Yağış ve Fırtına: Turuncu Alarm Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement