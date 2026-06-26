Belçika'da Sıcak Hava Alarmı ve İklim Tartışmaları - Son Dakika
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Belçika'da Sıcak Hava Alarmı ve İklim Tartışmaları

26.06.2026 15:10
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Belçika'da sıcak hava dalgası ile kırmızı alarm verildi; iklim politikaları tekrar tartışmaya açıldı.

Belçika, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasıyla en sıcak gününü yaşarken, doğudaki Limburg ve Liege illerinin bazı bölgelerinde "kırmızı" alarm ilan edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, bugün Limburg ve Liege'de sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini, ülkenin doğusunda ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak görülebileceğini bildirdi.

Gece saatlerinde sıcaklıkların 20-25 derecede seyretmesi beklenirken, hafta sonu boyunca sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği, sıcak hava dalgasının pazartesi günü etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yetkililer, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşları BE-Alert acil uyarı sistemi üzerinden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla da bilgilendiriyor. Mesajlarda, "Sıcak hava dalgası. Dikkat. Fiziksel aktiviteden kaçının. Seyahat ediyorsanız yanınıza su alın." uyarısı yapılıyor.

"Yaz smogu" uyarısı

Flaman kamu yayıncısı VRT'ye göre, özellikle Anvers, Brüksel ve Kortrijk çevresinde bugün ve yarın için "yaz smogu" olarak bilinen ozon kirliliği uyarısında bulunuldu.

Hava kalitesindeki bozulmadan özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerin etkilenebileceği belirtilerek, bu kişilere açık havada ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edildi.

Hava kalitesi uzmanı Frans Fierens, akciğer hastalığı bulunan kişilerde mevcut solunum kapasitesinin daha da düşebileceğine dikkati çekerek, fotokimyasal yaz smogunun kırsal alanlarda şehir merkezlerine kıyasla daha yoğun görülebileceğini ifade etti.

Ormanlar kent merkezlerinden 20 derece daha serin

Uydu görüntüleri, ormanlık alanlarla yoğun yapılaşmış kent merkezleri arasındaki sıcaklık farkını ortaya koydu.

Brüksel şehir merkezinde yüzey sıcaklığının 47 dereceye kadar çıkabildiği saatlerde hemen yanı başındaki Sonian Ormanı'nda sıcaklık ortalama 20'li derecelerde kaldı.

Uzmanlar, asfalt ve betonun yoğun olduğu kent merkezlerinde oluşan "ısı adası" etkisinin sıcaklıkları artırdığına, ağaçlar ve yeşil alanların ise doğal serinletici işlev gördüğüne işaret ediyor.

İklim politikaları yeniden tartışılıyor

Sıcak hava dalgasının etkileri sürerken, Belçika'da federal hükümet ile bölgesel yönetimler arasında iklim politikalarına ilişkin görüş ayrılıkları yeniden gündeme geldi.

Flaman Bölgesi İklim Bakanı Hans Bonte, sıcak hava dalgasının tüm yönetim kademeleri için "uyarı niteliğinde" olduğunu belirterek, iklim krizine karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Belçika'nın federal İklim Bakanı Jean-Luc Crucke ise Avrupa'daki 21 bakana 1 Temmuz'da ortak önlemleri görüşmek üzere davet mektubu gönderdi.

Crucke'nin önerileri arasında sıcak hava uyarı sistemlerinin modernize edilmesi, vatandaşların serinleyebileceği kamuya açık iklimlendirilmiş alanların oluşturulması, sivil koruma ve acil durum hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması yer alıyor.

Ancak Flaman Bölge Hükümeti, iklim politikalarının bölgesel yetki alanına girdiğini savunarak, federal düzeyde yeni bir koordinasyon mekanizmasına sıcak bakmıyor.

Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele, iklim değişikliğiyle mücadelede mevcut politikalarını sürdüreceklerini belirterek, "Doğru desteği sağlamalıyız ancak paniği körüklememeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'nın Avrupa Birliği'ne tek bir ulusal iklim planı sunma yükümlülüğü bulunmasına rağmen federal hükümet ile bölgesel yönetimler arasında yetki paylaşımı konusundaki görüş ayrılıkları ülkenin iklim politikalarında uzlaşı sağlanmasını zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Sıcak Hava Alarmı ve İklim Tartışmaları - Son Dakika

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