Belçika'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Belçika'da sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anvers Üniversite Hastanesi ve Gent kentindeki AZ Sint-Lucas Hastanesinin kullandığı Paris'teki sunucunun aşırı ısınması hasta kayıt sisteminde arızalara neden oldu.

Sint-Lucas'ta sistem arızası nedeniyle en az 50 ameliyat iptal edilirken Anvers Üniversite Hastanesinde de randevular, hasta kabul ve tıbbi işlemler gecikmelere uğradı.

Sıcak hava dalgası ulaşım hizmetlerini de etkiledi

Belçika Demir Yolları (SNCB), bazı yoğun saat trenleri ile banliyö trenlerinin seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca Gent çevresindeki bazı hatlarda tren seferlerinin yerine otobüs hizmeti verilmeye başlandı.

Valon Bölgesi toplu taşıma şirketi TEC de Walloon Brabant, Hainaut ve Namur-Luxembourg bölgelerinde klima bulunmayan araçlarla gerçekleştirilen bazı seferleri günün en sıcak saatlerinde iptal etti. Hainaut bölgesinde ise Charleroi hariç birçok hatta öğleden sonra hizmetler geçici olarak durduruldu.

Brüksel toplu taşıma şirketi STIB ise genel bir sefer iptaline gitmezken, sıcak hava planını devreye koydu. Şirket, klima ve havalandırma sistemine sahip araçlara öncelik verirken çalışanlar için su dağıtımı, daha hafif üniforma kullanımı ve çalışma saatlerinde düzenlemeler gibi önlemler aldı.

Eğitim kurumları da etki altında

Brüksel, Liege, Hainaut ve Namur'da bazı okullarda dersler iptal edildi.

Federal ve bölgesel sağlık yetkilileri, hafta sonu ülke genelinde düzenlenecek festival, spor karşılaşması, okul şenliği ve diğer açık hava etkinlikleri öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yetkililer, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, hamileler ile kalp ve solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişilerin risk altında olduğunu vurgulayarak, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve fiziksel aktivitelerin sınırlandırılması çağrısını yaptı.

Etkinlik organizatörlerinden ise katılımcılar için yeterli içme suyu sağlanması, gölgelik alanlar oluşturulması, programların sabah veya akşam saatlerine kaydırılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi. Yetkililer, gerekli şartların sağlanamaması halinde etkinliklerin iptal edilmesinin en doğru seçenek olacağını bildirdi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), ülkenin doğusunda bulunan Liege ve Limburg illeri için cuma günü boyunca kırmızı sıcaklık alarmı yayımlamıştı. Ülkenin geri kalanında ise en az cumartesi gününe kadar turuncu alarm uygulanacağı açıklanmıştı.

Meteoroloji uzmanları, ülkenin doğusunda sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini, büyük şehirlerde ise termometrelerin 38 dereceyi göstereceğini belirtiyor.