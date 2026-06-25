Belçika'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi

25.06.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da sıcak hava dalgası sağlık, eğitim ve ulaşımı olumsuz etkiliyor, vatandaşlar uyarıldı.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Belçika'da sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anvers Üniversite Hastanesi ve Gent kentindeki AZ Sint-Lucas Hastanesinin kullandığı Paris'teki sunucunun aşırı ısınması hasta kayıt sisteminde arızalara neden oldu.

Sint-Lucas'ta sistem arızası nedeniyle en az 50 ameliyat iptal edilirken Anvers Üniversite Hastanesinde de randevular, hasta kabul ve tıbbi işlemler gecikmelere uğradı.

Sıcak hava dalgası ulaşım hizmetlerini de etkiledi

Belçika Demir Yolları (SNCB), bazı yoğun saat trenleri ile banliyö trenlerinin seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca Gent çevresindeki bazı hatlarda tren seferlerinin yerine otobüs hizmeti verilmeye başlandı.

Valon Bölgesi toplu taşıma şirketi TEC de Walloon Brabant, Hainaut ve Namur-Luxembourg bölgelerinde klima bulunmayan araçlarla gerçekleştirilen bazı seferleri günün en sıcak saatlerinde iptal etti. Hainaut bölgesinde ise Charleroi hariç birçok hatta öğleden sonra hizmetler geçici olarak durduruldu.

Brüksel toplu taşıma şirketi STIB ise genel bir sefer iptaline gitmezken, sıcak hava planını devreye koydu. Şirket, klima ve havalandırma sistemine sahip araçlara öncelik verirken çalışanlar için su dağıtımı, daha hafif üniforma kullanımı ve çalışma saatlerinde düzenlemeler gibi önlemler aldı.

Eğitim kurumları da etki altında

Brüksel, Liege, Hainaut ve Namur'da bazı okullarda dersler iptal edildi.

Federal ve bölgesel sağlık yetkilileri, hafta sonu ülke genelinde düzenlenecek festival, spor karşılaşması, okul şenliği ve diğer açık hava etkinlikleri öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yetkililer, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, hamileler ile kalp ve solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kişilerin risk altında olduğunu vurgulayarak, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve fiziksel aktivitelerin sınırlandırılması çağrısını yaptı.

Etkinlik organizatörlerinden ise katılımcılar için yeterli içme suyu sağlanması, gölgelik alanlar oluşturulması, programların sabah veya akşam saatlerine kaydırılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi. Yetkililer, gerekli şartların sağlanamaması halinde etkinliklerin iptal edilmesinin en doğru seçenek olacağını bildirdi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), ülkenin doğusunda bulunan Liege ve Limburg illeri için cuma günü boyunca kırmızı sıcaklık alarmı yayımlamıştı. Ülkenin geri kalanında ise en az cumartesi gününe kadar turuncu alarm uygulanacağı açıklanmıştı.

Meteoroloji uzmanları, ülkenin doğusunda sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini, büyük şehirlerde ise termometrelerin 38 dereceyi göstereceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Belçika, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı

15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 15:53:20. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.