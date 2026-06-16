Belçika'da Sosyal Haklar Tehlikede

Belçika Federal İnsan Haklarını Koruma ve Teşvik Enstitüsü (FIRM), hükümetin işsizlik ödeneği, emekli maaşı ve uzun süreli hastalık iznindeki kişilerin işe dönüşünün teşvik edilmesine ilişkin reformlarının yüz binlerce insanın sosyal haklarını "ciddi şekilde tehlikeye atabileceği" uyarısında bulundu.

FIRM'den yapılan açıklamada, sosyal hakların Belçika Anayasası'nın 23. maddesiyle güvence altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, federal hükümetin işsizlik ödeneği, emekli maaşı ve uzun süreli hastalık iznindeki kişilerin işe dönüşünün teşvik edilmesine ilişkin reformlarının yüz binlerce insanın sosyal haklarını "ciddi şekilde tehlikeye atabileceği" kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIRM Direktörü Martien Schotsmans, sosyal hakların aynı zamanda insan hakları olduğunu belirterek, "Mevcut reformlar yüz binlerce insanı etkiliyor. Hak kaybına yol açacak önlemler, dikkatli şekilde değerlendirilmeden uygulanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Belçika Ulusal İstihdam Ofisi verilerine göre, reformlar nedeniyle ocak-mart döneminde 55 bin 247 kişi işsizlik ödeneğini kaybetti. Bu sayının yıl sonuna kadar yaklaşık 194 bine ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Belçika hükümetinin istihdam oranını artırmak ve iş gücü açığını gidermek amacıyla açıkladığı reformlar kapsamında, işsizlik ödeneğinin süresinin 2 yılla sınırlandırılması, emekli maaşının kariyer süresi ve çalışma geçmişiyle daha yakından ilişkilendirilmesi ile uzun süreli hastalık izninde bulunan kişilerin yeniden istihdama katılmasının teşvik edilmesi öngörülüyor.