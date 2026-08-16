Belçika'da Tarihi Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Belçika'da Tarihi Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Belçika'daki en büyük orman yangını Hautes Fagnes bölgesinde kontrol altına alındı. Mücadelede uluslararası destek var.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, ülkenin doğusundaki Hautes Fagnes (Yüksek Fens) bölgesinde çıkan, ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük orman yangınının Jalhay ve Monschau bölgelerine ilerleyen kısmının kontrol altına alındığını açıkladı.

Quintin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Liege vilayetinde yer alan ülkenin en büyük doğa koruma alanı Hautes Fagnes'te cuma günü başlayan yangınla mücadele için tüm kaynakların seferber edildiğini belirtti.

İtfaiye ve sivil koruma ekiplerinin yanı sıra federal ve yerel polislerin de yangınla mücadele için sahada olduğunu kaydeden Quintin, Hollanda'dan 2 Chinook helikopterin yangın söndürme operasyonuna destek verdiğini, İsveç'ten 2 Air Tractor uçağının da ilerleyen saatlerde katılım sağlayacağını aktardı.

Quintin, 3 bin hektara yakın alanı etkileyen yangının Belçika'daki Jalhay ve Almanya'daki Monschau bölgelerine ilerleyen kısımlarının kontrol altına alındığını belirterek destek olan ülkelere teşekkür etti.

Belçika Başbakanı Bart de Wever de X üzerinden yaptığı açıklamada, yangın söndürme çabalarına katkıda bulunan vatandaşlar ve yardımcı olan ülkelere teşekkür etti.

Savunma Bakanı Theo Francken, X'teki paylaşımında, Hollanda ve İsveç'in yanı sıra Fransa ve Lüksemburg'un da yangınla mücadele için destek verdiğini aktardı.

Yangınlarla mücadele için Savunma Bakanlığı dahil herkesin "çok daha fazlasını yapması" gerektiğini belirten Francken, "Birçok yeni ve kaliteli itfaiye ekipmanı geldi ve halen siparişler devam ediyor ancak bunlar yetersiz kalıyor." ifadesini kullandı.

Francken, toplumun "genel dayanıklılığının" artırılması gerektiğini ifade ederek yakında Parlamento'ya "Askeri İtfaiye Eylem Planı" sunacağını kaydetti.

Son verilere göre, yangından etkilenen alan 3 bin hektara yaklaştı.

Halen tam olarak kontrol altına alınamayan yangın, 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını geride bırakarak Belçika'da kayıtlara geçen en büyük yangın oldu.

Yangın nedeniyle bölgedeki kara yollarının bazı kesimleri trafiğe kapalı tutuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Tarihi Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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