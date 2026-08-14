Belçika'da 'TripRank' Uygulamasına İnceleme - Son Dakika
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Belçika'da 'TripRank' Uygulamasına İnceleme

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Belçika, hız teşvik eden 'TripRank' uygulamasını adli makamlarla inceliyor.

Belçika Federal Hareketlilik Bakanı Jean-Luc Crucke, dünyanın çeşitli ülkelerindeki sürücülerin "hız konusunda birbirleriyle rekabet etmelerine imkan sağladığı ve tehlikeli sürüşü teşvik ettiği" gerekçesiyle eleştirilen "TripRank" uygulamasının incelendiğini açıkladı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre Bakan Crucke, Flamanca yayımlanan Het Laatste Nieuws gazetesine yaptığı açıklamada, TripRank uygulamasından haberdar olduklarını ve konuyu ilgili kurumlarla incelediklerini belirtti.

Crucke, "Adli makamlar dahil ilgili ortaklar ve aktörlerle durumu daha ayrıntılı inceliyoruz." ifadesini kullandı.

Uygunsuz veya aşırı hızın teşvik edilmesinin kesinlikle istenmeyen bir durum olduğunu vurgulayan Crucke, bunun Belçika'nın yol güvenliğine yönelik çabalarıyla çeliştiğine dikkati çekti.

Belçika Federal Polisi ile yol güvenliği alanında faaliyet gösteren "Vias Enstitüsü" de uygulamaya ilişkin uyarıda bulunarak, TripRank'in son derece tehlikeli sürüş davranışlarını teşvik ettiğini savundu.

Uygulamanın Belçika'da yasaklanıp yasaklanmayacağı henüz netlik kazanmazken Crucke'nin ofisinin konuyu ilgili kurumlar ve adli makamlarla incelemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Puanlama sistemi, aşırı hızı teşvik ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor

Sürücülerin, GPS aracılığıyla sürüş performanslarını kaydetmelerine imkan sağlayan TripRank'te maksimum ve ortalama hızın yanı sıra hızlanma, frenleme, viraj alma ve G kuvveti gibi veriler ölçülüyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki kullanıcıların bu veriler üzerinden birbirlerine meydan okuyabildikleri ve küresel sıralamada rekabet edebildikleri uygulamada daha yüksek hızlara daha fazla puan veriliyor.

Saatte 250 kilometre hıza ulaşılması ise kullanıcının profilinde "çok iyi skor" olarak gösteriliyor.

Uygulamanın, dünya genelinde yaklaşık 250 bin kez indirildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da 'TripRank' Uygulamasına İnceleme - Son Dakika

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