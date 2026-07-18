Belçika hükümetinin, gasbedilen Filistin topraklarından ithalat yapılmasını yasakladığı bildirildi.
Belga ajansının haberine göre, Belçika Federal Hükümeti, yaz tatili öncesindeki son Bakanlar Kurulu toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarından yapılan ithalatı ele aldı.
Sabaha kadar süren Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda hükümet gasbedilen Filistin topraklarından yapılan ithalatı yasaklama kararı aldı.
Yasağın nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.
Son Dakika › Güncel › Belçika'dan Filistin İthalatına Yasak - Son Dakika
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