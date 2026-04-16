Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'dan İsrail'e Askeri Sevkiyata El Koyuldu

16.04.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika, İngiltere'den İsrail'e giden askeri bileşen içeren iki sevkiyata el koydu.

Belçika, İsrail'e silah ve askeri malzeme taşınmasına getirdiği yasak kapsamında İngiltere'den bu ülkeye gönderilen askeri bileşen içeren iki sevkiyata el koydu.

Ulusal basındaki haberlere göre sevkiyatlar, 23 Mart'ta İngiltere'den yola çıktı ve 24 Mart'ta Belçika'daki Liege Havalimanı'nda durduruldu.

İncelemelerde sevkiyatlarda "ateş kontrol sistemleri ile askeri uçaklara ait yedek parçalar" bulundu ancak bu ürünlerin uygun şekilde beyan edilmediği belirlendi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, İngiltere'den İsrail'e gönderilen ve askeri bileşen içeren iki sevkiyata el konuldu.

Belçika makamlarının adli soruşturma başlattığı ancak sürece dahil olan şirketlerin isimlerinin açıklanmadığı öğrenildi.

İsrail'e gönderilen askeri bileşenler

Belçika'nın güneyindeki Valon Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamaya göre, sevkiyatla bağlantılı şirketlerden biri ABD merkezli havacılık firması Moog.

Bu şirketin, İsrailli pilotların eğitiminde kullanılan "M-346 tipi uçaklar için aktüatör üretimi" yaptığı ve daha önce de İngiltere'den Belçika üzerinden İsrail'e benzer sevkiyatlar gerçekleştirdiği tespit edildi.

Aynı şirketten İngiltere'den İsrail'e gönderilmek üzere Liege Havalimanı'na en az 17 sevkiyatın yapıldığı belirlendi.

Belçika, İsrail'e silah ve askeri malzeme taşınmasını engellemeyi amaçlayan ambargoyu 23 Ocak'ta yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Ekonomi, Savunma, Belçika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:30:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.