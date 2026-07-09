Belçika'dan Türkiye'ye Teşekkür

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, NATO Ankara Zirvesi'ne ev sahipliği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ederek, iki gün boyunca başta Türkiye-Belçika olmak üzere müttefiklik ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin mesaj paylaştı.

Türkçe, "Çok teşekkür ederim." ifadesini kullanan Prevot, olağanüstü sıcak karşılamadan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Prevot, iki gün boyunca müttefiklerin birbirini dinlediğine ve birliği güçlendirmek için geç saatlere kadar çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü sonuçta bu İttifak'ı bir arada tutan şey budur, ordularımızın büyüklüğü veya bütçelerimizin ağırlığı değil, 32 ülkeyle tek vücut halinde durma irademiz."

Bakan Prevot, "Türkiye ve Belçika, yakın ortaklar ve sağlam müttefiklerdi. Birlikte geçirdiğimiz bu günler bu bağı daha da güçlendirdi." ifadelerine yer verdi.

Belçika'dan 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş, Kraliçe Mathilde liderliğinde, aralarında Prevot'un da olduğu bakanlar eşliğinde çok sayıda işbirliği anlaşması imzalanmıştı.