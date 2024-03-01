Belçika, Gazze'ye hava yoluyla yardım yapacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç işlenmesini önlemek için çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç işlenmesini önlemek için çalıştıklarını ve yakalanan suçluları adalete teslim etmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Yerlikaya, Eyüpsultan Belediyesi tarafından hizmete açılan Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası'nın açılış töreninde konuştu ve Türkiye'nin huzuru için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, terör ve organize suç örgütlerine karşı millet iradesinin gücünü gösterdiklerini ifade etti.