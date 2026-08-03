Belçika Gönüllü Askerlik Programı Başarıyla Başladı - Son Dakika
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Belçika Gönüllü Askerlik Programı Başarıyla Başladı

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Belçika'da 17 yaşındaki gençler için gönüllü askerlik kontenjanı doldu, eğitimler yakında başlayacak.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 17 yaşındaki gençlere yönelik başlatılan gönüllü askerlik programına ayrılan 500 kişilik kontenjanın dolduğunu, programa kabul edilenlerin birkaç hafta içinde eğitime başlayacağını bildirdi.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 3 binden fazla başvurunun içinden 500 kişilik ilk ekibin seçildiğini duyurdu.

Birçok kişinin 18 yaşını dolduranlar için zorunlu askerlik uygulamasının geri dönmesi gerektiğini talep ettiğini ifade eden Francken, "Asla 'asla' demeyin ancak şu anda zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi pratikte imkansızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Theo Francken, programa katılmaya hak kazananların yüzde 20'sinin kadın olduğunu ve birkaç hafta içinde eğitimlerin başlayacağını belirterek, başarısız olanlara gelecek sene tekrar denemeyi tavsiye etti.

Program kapsamında katılımcılara harita okuma, temel taktikler ve ilk yardım gibi konularda eğitim verilmesi planlanıyor.

Francken, 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek, gönüllü askerliğe başvurma çağrısında bulunmuştu.

Zorunlu askerlik uygulamasının 1994'te askıya alındığı Belçika'da, ordu tamamen profesyonel ve gönüllülük esasına dayalı bir yapıyla faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda orduya katılım, maaşlı profesyonel askerlik veya yedek askerlik sistemi üzerinden gerçekleşiyor.

Kaynak: AA

Belçika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Gönüllü Askerlik Programı Başarıyla Başladı - Son Dakika

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