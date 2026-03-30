Belçika, Hürmüz Boğazı Güvenliği İçin Koalisyona Katılacak

30.03.2026 12:27
Belçika Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için uluslararası koalisyona katılmaya açık.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin uluslararası koalisyon kapsamında Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya açık olduğunu söyledi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Prevot, bölgedeki durumun istikrara kavuşmasının ardından Belçika'nın mayın avlama gemilerinin bölgeye konuşlandırılabileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuyla ilgili Belçika Başbakanı Bart de Wever'le temas kurduğunu aktaran Prevot, Belçika'nın, yarısı Avrupa Birliği (AB) üyelerinden oluşacak 32 ülkeli koalisyona katılarak Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına "orantılı katkı" sunmaya açık olduğunu belirtti.

Prevot, böyle bir koalisyona katılımın ABD-İsrail'in İran'a yönelik müdahalesine destek anlamına gelmediğini, söz konusu müdahalenin "uluslararası hukuk dışında" başladığını kaydetti.

Ancak durumun Avrupa ekonomilerini etkilediğini ve bu nedenle "yönetilmesi gerektiğini" vurgulayan Prevot, ABD'nin İran'da rejim değişikliği iddialarına ilişkin, "Zafer ilan etmek için henüz erken." ifadesini kullandı.

"Seyrüsefer serbestisi hayati öneme sahip"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'nın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini güvence altına almak amacıyla "gönüllüler koalisyonuna" katılacağını bildirdi.

Bölgede ateşkes sağlanmasının ardından koalisyonun oluşturulmasına ilişkin Fransa ve diğer istekli ortaklarla çalıştıklarını belirten Francken, "Seyrüsefer serbestisi, güvenliğimiz ve ekonomik istikrarımız açısından hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

